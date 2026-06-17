Saint-Briac-sur-Mer

Journées portes ouvertes Station SNSM

Boulevard du Bechet Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les samedis 20 juin, 18 juillet et 22 août de 14:00 à 18:00, les bénévoles de la station SNSM vous invitent à découvrir l’actuel local technique situé sous la rampe d’accès au château du Nessay.

À cette occasion, ils répondront à toutes vos questions sur le projet de futur local mais aussi plus généralement sur le dispositif de sécurité en mer et le fonctionnement de la station. .

Boulevard du Bechet Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées portes ouvertes Station SNSM Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme