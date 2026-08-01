Journées portes ouvertes Tennis de Table Grande-Rivière Château
dimanche 30 août 2026 · Grande-Rivière Château
Informations pratiques
Grande-Rivière Château
Journées portes ouvertes Tennis de Table
Gymnase Fachinetti Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Journées Portes ouvertes Tennis de table par l’association Envergures
Initiation rencontre match supporters;
Apéritif à 1h et repas à 12h30.
Repas (12€) assiette aux deux jambons, boulette au boeuf, tomates, frites, fromage, allumette granduja praliné. .
Gymnase Fachinetti Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com
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English : Journées portes ouvertes Tennis de Table
L’événement Journées portes ouvertes Tennis de Table Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX