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AGENDA · Grande-Rivière Château

Journées portes ouvertes Tennis de Table Grande-Rivière Château

dimanche 30 août 2026 · Grande-Rivière Château

Journées portes ouvertes Tennis de Table Grande-Rivière Château

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Gymnase Fachinetti
Ville
39150 Grande-Rivière Château
Département
Jura
Tarif
12 12 Autres Tarifs

Grande-Rivière Château

Journées portes ouvertes Tennis de Table

Gymnase Fachinetti Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Journées Portes ouvertes Tennis de table par l’association Envergures
Initiation rencontre match supporters;
Apéritif à 1h et repas à 12h30.
Repas (12€) assiette aux deux jambons, boulette au boeuf, tomates, frites, fromage, allumette granduja praliné.   .

Gymnase Fachinetti Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97  envergures39@gmail.com

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English : Journées portes ouvertes Tennis de Table

L’événement Journées portes ouvertes Tennis de Table Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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