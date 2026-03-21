Soirée affût et observation de la faune sauvage Lieu à définir Grande-Rivière Château

Soirée affût et observation de la faune sauvage

Lieu à définir L’Abbaye en Grandvaux Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:15:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Soirée affût et observation de la faune sauvage les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août du soir à la tombée de la nuit.

Accompagné d’un guide naturaliste, le groupe se rend à un point d’observation en fin de journée, pour observer la faune (chevreuil, biche, sanglier, renard…) et la flore à la tombée de la nuit.

Si le ciel est clair, il sera également possible d’observer les astres. Eric prête des jumelles et met à disposition un télescope terrestre.

Rendez-vous à Grande Rivière-Château lieu et horaire précis communiqué au moment de la réservation.

Prévoir des vêtements de couleurs ternes, de préférence en fibre naturelle, éviter le parfum, pas d’animaux de compagnie lors de la sortie.

Les sorties sont maintenues même en cas de faibles pluies, annulées en cas de fortes pluies ou d’orage.

Tarifs 12€/adultes, 6€/enfants de moins de 13 ans, (déconseillé en-dessous de 7 ans).

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Haut Jura Grandvaux. Tél 03 84 60 15 25. .

Lieu à définir L’Abbaye en Grandvaux Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

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English : Soirée affût et observation de la faune sauvage

L’événement Soirée affût et observation de la faune sauvage Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX