Journées portes ouvertes Villa Capalya Pickles Biscarrosse
Journées portes ouvertes Villa Capalya Pickles Biscarrosse vendredi 17 avril 2026.
Biscarrosse
Journées portes ouvertes Villa Capalya
Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Journées portes ouvertes Villa Capalya
Bouygues Immobilier vous donne rendez-vous les jeudi 17 et vendredi 18 avril au restaurant Le Pickles à Biscarrosse à l’occasion de journées portes ouvertes dédiées à la présentation de sa nouvelle résidence Villa Capalya.
Implantée au cœur d’un espace boisé classé, cette nouvelle réalisation s’inscrit dans un cadre naturel privilégié, pensé pour conjuguer qualité de vie, sérénité et belles prestations.
Ces journées seront l’occasion d’échanger avec les équipes de Bouygues Immobilier, de découvrir le projet en détail et d’obtenir toutes les informations sur les logements et leur environnement.
Entrée libre .
Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 07 95
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English : Journées portes ouvertes Villa Capalya
L’événement Journées portes ouvertes Villa Capalya Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grands Lacs
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