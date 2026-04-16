Biscarrosse

Stage de Hatha Yoga en plein air

Navarrosse, Maguide ou Plage Sud Biscarrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Des stages de Hatha Yoga pendant toutes les vacances en immersion totale avec la nature !

Au lac ou à la place, le matin à 8h30 ou au sunset à 19h30, venez profiter des belles énergies en découvrant de superbes lieux à Biscarrosse.

Possibilité de cours à l’unité ou des 5 cours du stage. .

Navarrosse, Maguide ou Plage Sud Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com

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English : Stage de Hatha Yoga en plein air

L’événement Stage de Hatha Yoga en plein air Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grands Lacs