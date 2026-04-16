Stage de Hatha Yoga en plein air Biscarrosse
Stage de Hatha Yoga en plein air Biscarrosse lundi 20 avril 2026.
Biscarrosse
Stage de Hatha Yoga en plein air
Navarrosse, Maguide ou Plage Sud Biscarrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Des stages de Hatha Yoga pendant toutes les vacances en immersion totale avec la nature !
Au lac ou à la place, le matin à 8h30 ou au sunset à 19h30, venez profiter des belles énergies en découvrant de superbes lieux à Biscarrosse.
Possibilité de cours à l’unité ou des 5 cours du stage. .
Navarrosse, Maguide ou Plage Sud Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Hatha Yoga en plein air
L’événement Stage de Hatha Yoga en plein air Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Café BD Médiathèque Biscarrosse 25 avril 2026
- De Biscarrosse Ville à Parentis en Born Biscarrosse Landes 1 mai 2026
- Les pistes cyclables Biscarrosse Landes 1 mai 2026
- Le tour de Biscarrosse Plage à vélo Biscarrosse Landes 1 mai 2026
- De Biscarrosse Plage à Maguide Biscarrosse Landes 1 mai 2026