Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Deux jours de fêtes, de rencontres, de surprises, de rires et d’émotions. Deux jours pour faire la fête et découvrir des artistes qui ont choisi la rue et les espaces publics pour enchanter le quotidien et transformer la vallée du Cher en véritable scène ouverte.

Deux jours de fêtes, de rencontres, de surprises, de rires et d’émotions. Deux jours pour faire la fête et découvrir des artistes qui ont choisi la rue et les espaces publics pour enchanter le quotidien et transformer la vallée du Cher en véritable scène ouverte.

Programmation 2026: 9 compagnies 12 spectacles

Les Misérables Les Batteurs de Pavés

Jumelag Imperial Kikiristan

Starsky Minute Compagnie la Dépliante

Robin de Bois Spectralex

Saga courtoise Compagnie Aour

Amours Compagnie Muchemuch

Sine Qua Non Compagnie la Tarbasse Mélodie Joinville

Chiva Rumbera

Les Cousines Théâtre du Sous-Sol .

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

22nd edition of the Jours de fête street arts festival in Bléré and Athée-sur-Cher on September 13 and 14, 2025.

Two days of unprecedented encounters and unusual discoveries at the bend in the market, on the church square, at the end of an alley or on the banks of a river.

L’événement Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition Bléré a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER