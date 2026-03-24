Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition Bléré
Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition Bléré samedi 12 septembre 2026.
Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition
Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Deux jours de fêtes, de rencontres, de surprises, de rires et d’émotions. Deux jours pour faire la fête et découvrir des artistes qui ont choisi la rue et les espaces publics pour enchanter le quotidien et transformer la vallée du Cher en véritable scène ouverte.
Deux jours de fêtes, de rencontres, de surprises, de rires et d’émotions. Deux jours pour faire la fête et découvrir des artistes qui ont choisi la rue et les espaces publics pour enchanter le quotidien et transformer la vallée du Cher en véritable scène ouverte.
Programmation 2026: 9 compagnies 12 spectacles
Les Misérables Les Batteurs de Pavés
Jumelag Imperial Kikiristan
Starsky Minute Compagnie la Dépliante
Robin de Bois Spectralex
Saga courtoise Compagnie Aour
Amours Compagnie Muchemuch
Sine Qua Non Compagnie la Tarbasse Mélodie Joinville
Chiva Rumbera
Les Cousines Théâtre du Sous-Sol .
Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr
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English :
22nd edition of the Jours de fête street arts festival in Bléré and Athée-sur-Cher on September 13 and 14, 2025.
Two days of unprecedented encounters and unusual discoveries at the bend in the market, on the church square, at the end of an alley or on the banks of a river.
L’événement Jours de Fête, Festival de théâtre de rue 23e édition Bléré a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER