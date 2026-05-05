Joutes de balle à la main ou balle pelote picarde, Terrain de jeu de paume, Parvillers-le-Quesnoy

Joutes de balle à la main ou balle pelote picarde Dimanche 10 mai, 10h00 Terrain de jeu de paume Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Venez découvrir le jeu de balle à la main, dit aussi jeu de balle pelote picarde, dimanche 10 mai, à l’ombre des tilleuls du terrain de Parvillers-Le Quesnoy.

Le jeu de paume est l’ancêtre du tennis, joué en Picardie depuis des temps immémoriaux.

Avec une balle en cuir de 45 grammes, à main nue ou avec un gant de peau, deux équipes de 7 joueurs s’affrontent alternativement dans ce sport sans contact et en 7 jeux gagnants.

Comme au tennis, les points sont comptés par 15, 30, 40 puis jeu.

Après les deux premiers échanges destinés à poser les chasses, les deux équipes se croisent en changeant de camp : c’est le chassé croisé.

Pour tout renseignements complémentaires :

Courriel : moisemont.val@free.fr

Téléphone : 06 07 40 74 85

Terrain de jeu de paume 15 rue de l’église 80700 Parvillers-Le Quesnoy Parvillers-le-Quesnoy 80700 Somme Hauts-de-France Le jeu de paume de Parvillers-Le Quesnoy est une place entourée de hauts tilleuls que vous remarquerez facilement à droite de l’église, sur le chemin menant au cimetière.

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