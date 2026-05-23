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Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord

Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord

Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord vendredi 7 août 2026.

Lieu : Parvis de l'Abbaye

Adresse : Boulevard Charlemagne

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Brantôme en Périgord

Joutes nautiques

Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.
A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.   .

Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   joutes.brantome24@gmail.com

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English : Joutes nautiques

From 9pm, water jousting in front of the Abbey of Brantôme. Free animation.

L’événement Joutes nautiques Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-23 par Val de Dronne

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