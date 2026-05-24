Fête de la musique Brantôme en Périgord
Fête de la musique Brantôme en Périgord dimanche 21 juin 2026.
Brantôme en Périgord
Fête de la musique
Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, les rues de Brantôme vibreront toute la journée au rythme des artistes locaux et des passionnés de musique ! Musiciens, chanteurs, amateurs ou confirmés chacun pourra librement venir jouer dans différents lieux de la commune. Inscriptions auprès de la mairie.
À l’occasion de la Fête de la Musique, les rues de Brantôme vibreront toute la journée au rythme des artistes locaux et des passionnés de musique ! Musiciens, chanteurs, amateurs ou confirmés chacun pourra librement venir jouer et chanter dans différents lieux de la commune afin de partager un moment festif et convivial. Inscriptions auprès de la mairie de Brantôme-en-Périgord.
Cette belle journée est organisée en partenariat entre la municipalité et les commerçants. .
Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
For the Fête de la Musique, the streets of Brantôme will vibrate all day to the rhythm of local artists and music fans! Musicians, singers, amateurs or experienced: everyone will be free to come and play at different venues in the commune. Please register with the town hall.
L’événement Fête de la musique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-24 par Val de Dronne
À voir aussi à Brantôme en Périgord (Dordogne)
- Exposition Wang Dortoir des Moines Brantôme en Périgord 30 mai 2026
- Exposition: Christian Benoit Pavillon Renaissance Brantôme en Périgord 30 mai 2026
- Exposition Médiathèque Brantôme en Périgord 30 mai 2026
- Exposition Chantal Leymarie Collignon Brantôme en Périgord 30 mai 2026
- Brocante professionnelle Brantôme en Périgord 31 mai 2026