Brantôme en Périgord

Fête de la musique

Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, les rues de Brantôme vibreront toute la journée au rythme des artistes locaux et des passionnés de musique ! Musiciens, chanteurs, amateurs ou confirmés chacun pourra librement venir jouer dans différents lieux de la commune. Inscriptions auprès de la mairie.

À l’occasion de la Fête de la Musique, les rues de Brantôme vibreront toute la journée au rythme des artistes locaux et des passionnés de musique ! Musiciens, chanteurs, amateurs ou confirmés chacun pourra librement venir jouer et chanter dans différents lieux de la commune afin de partager un moment festif et convivial. Inscriptions auprès de la mairie de Brantôme-en-Périgord.

Cette belle journée est organisée en partenariat entre la municipalité et les commerçants. .

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21

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English : Fête de la musique

For the Fête de la Musique, the streets of Brantôme will vibrate all day to the rhythm of local artists and music fans! Musicians, singers, amateurs or experienced: everyone will be free to come and play at different venues in the commune. Please register with the town hall.

L’événement Fête de la musique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-24 par Val de Dronne