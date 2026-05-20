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Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord

Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord

Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Boulevard Charlemagne

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Brantôme en Périgord

Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Sur réservation (places limitées). Rendez-vous à 21h15 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 21h30.
Tarif plein 9,50 euros.
Tarif réduit 7 euros.
Découvrez en accès privilégié et nocturne l’Abbaye de Brantôme ! Cette visite vous emmènera, accompagnés de notre guide, au travers des vestiges du cloître, de l’église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Sicaire et dans la célèbre Grotte du Jugement Dernier.
Sur réservation (places limitées). Rendez-vous à 21h15 devant l’Abbaye pour un départ avec le guide à 21h30.
Tarif plein 9,50 euros.
Tarif réduit 7 euros.   .

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63  abbaye@perigord-dronne-belle.fr

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English : Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme

Reservations required (places are limited). Meet at 9:15pm in front of the Abbey for departure with guide at 9:30pm.
Full price: 9.50 euros.
Reduced rate: 7 euros.

L’événement Visite nocturne à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne

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