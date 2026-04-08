JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots
JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots dimanche 6 septembre 2026.
Palavas-les-Flots
JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
15h
Trophée Louis MOLLE Bernard APRILE (Trophée catégorie Poids Lourd)
Trophée Pascal FONTUGNE (Trophée catégorie Poids Moyen)
Canal
Organisé par la Lance Sportive Palavasienne
Infos 04 67 07 73 34 .
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
15h
Louis MOLLE Bernard APRILE Trophy (Heavyweight Trophy)
Pascal FONTUGNE Trophy (Middleweight category)
L’événement JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34