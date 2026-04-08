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JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots

JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Quai Paul Cunq

Adresse : Quai Georges Clémenceau

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

15h

Trophée Louis MOLLE Bernard APRILE (Trophée catégorie Poids Lourd)

Trophée Pascal FONTUGNE (Trophée catégorie Poids Moyen)
Canal

Organisé par la Lance Sportive Palavasienne

Infos 04 67 07 73 34   .

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

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English :

15h

Louis MOLLE Bernard APRILE Trophy (Heavyweight Trophy)

Pascal FONTUGNE Trophy (Middleweight category)

L’événement JOUTES TOURNOI CHAMPIONNAT LIGUE LOURD MOYEN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34

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