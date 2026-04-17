Joy, concert acoustique Gageothèque Montrozier
Joy, concert acoustique Gageothèque Montrozier vendredi 17 avril 2026.
Montrozier
Joy, concert acoustique
Gageothèque 590 rue des écoles Gages le Haut Montrozier Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une parenthèse musicale intime et chaleureuse.
L’amour habite nos vies autant que l’air qu’on respire. Il les oriente souvent, les blesse quelquefois, les enrichisse toujours…
Et c’est à lui, sous toutes ses formes, que Sandrine Bourdon a souhaité consacrer un concert acoustique.
De Francis Cabrel à Lady Gaga en passant par Gnarls Barkley, de la variété à la pop en passant par la folk, venez en apprécier tous les visages le vendredi 17 avril à 19h30 à la Gageothèque.
L’entrée est gratuite, et un verre de l’amitié succédera au spectacle. .
Gageothèque 590 rue des écoles Gages le Haut Montrozier 12630 Aveyron Occitanie
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English :
A warm, intimate musical interlude.
L’événement Joy, concert acoustique Montrozier a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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