J’peux pas j’ai pétanque et toi ? Salle du stade de foot Besson

Besson

J’peux pas j’ai pétanque et toi ?

Salle du stade de foot 4 rue du stade Besson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rejoignez un tournoi convivial et ouvert à tous. Une réunion de lancement pour organiser l’événement.

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Salle du stade de foot 4 rue du stade Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 mairie@besson.fr

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English :

Join a friendly tournament open to all. A kick-off meeting to organize the event.

L’événement J’peux pas j’ai pétanque et toi ? Besson a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région