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Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

samedi 1 août 2026 · Maison Chiberta · Anglet

Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Maison Chiberta
Adresse
104 boulevard des Plages
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 Tarif réduit

Anglet

Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Pour célébrer le premier anniversaire de Maison Chiberta, nous vous donnons rendez-vous pour une Garden Party conviviale et gourmande sous les pins, en présence de notre Chef Juan Arbelaez.

Au programme cuisine au brasero, huîtres, tacos, arroz géant et généreuse table de desserts.
Côté animations, place à la pétanque, aux fléchettes et à l’ambiance gipsy d’Alma Loca.
On partage, on joue et on profite !   .

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 48 48 

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English : Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta

L’événement Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet

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