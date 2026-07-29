Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Informations pratiques

Anglet

Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Pour célébrer le premier anniversaire de Maison Chiberta, nous vous donnons rendez-vous pour une Garden Party conviviale et gourmande sous les pins, en présence de notre Chef Juan Arbelaez.

Au programme cuisine au brasero, huîtres, tacos, arroz géant et généreuse table de desserts.

Côté animations, place à la pétanque, aux fléchettes et à l’ambiance gipsy d’Alma Loca.

On partage, on joue et on profite ! .

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 48 48

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English : Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta

L’événement Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet