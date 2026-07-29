Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet
samedi 1 août 2026 · Maison Chiberta · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour célébrer le premier anniversaire de Maison Chiberta, nous vous donnons rendez-vous pour une Garden Party conviviale et gourmande sous les pins, en présence de notre Chef Juan Arbelaez.
Au programme cuisine au brasero, huîtres, tacos, arroz géant et généreuse table de desserts.
Côté animations, place à la pétanque, aux fléchettes et à l’ambiance gipsy d’Alma Loca.
On partage, on joue et on profite ! .
Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 48 48
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English : Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta
L’événement Juan fait sa Garden Party à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet
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