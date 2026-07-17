Julia Kerninon : La Dernière des Wilberforce – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 13:00 – 13:45

Gratuit : oui Tout public

Lecture par l’autrice Julia Kerninon Autrice nantaise de romans, d’essais et de poèmes, notamment les romans « Liv Maria » en 2020 et « Sauvage » en 2023, Julia Kerninon nous fait le grand plaisir de dévoiler quelques extraits de son roman à paraître le 20 août prochain. »La dernière des Wilberforce » est un roman tempétueux et fascinant sur les amours perdues, la maternité, la violence ordinaire, la responsabilité, le besoin de réparation et le désir de liberté.Ce septième roman est l’affirmation bluffante du talent de Julia Kerninon devenue une voix incontournable sur les questions de maternité et d’égalité entre les femmes et les hommes. Durée : 45 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



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