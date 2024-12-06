JULIEN CLERC – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

JULIEN CLERC – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers dimanche 19 avril 2026.

JULIEN CLERC Début : 2026-04-19 à 17:00. Tarif : – euros.

O SPECTACLES EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRÉSENTE : : JULIEN CLERCL’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49