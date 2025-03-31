JULIEN CLERC – ZENITH DE LILLE Lille

JULIEN CLERC Début : 2027-10-03 à 17:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : JULIEN CLERCSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 27 mars 2025 à 10h00 au 28 mars 2025 à 09h59L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès septembre 2027 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59