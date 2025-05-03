JULIEN DORE – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

JULIEN DORE Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS PRESENTEAprès le phénoménal aimée tour et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025 et à l’Accor Arena de Paris les 5 et 6 avril 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13