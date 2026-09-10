Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité, Cité des Congrès, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Cité des Congrès · Nantes
Informations pratiques
Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité Samedi 12 septembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique
34 € / 42 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00
One woman show
Depuis trois ans, Le Podkatz lève le voile sur les sujets tabous avec sincérité et bienveillance.
Juliette Katz y reçoit des invités, souvent des inconnus, pour parler de leurs histoires, sans filtre ni faux-semblant. La particularité ? Elle découvre leurs récits en même temps que les auditeurs, pour garder toute l’authenticité de la rencontre.
Un épisode sur deux est solo, improvisé, intime, brut. Après deux dates à Paris sur le célibat et le couple, Le Podkatz part en tournée en 2026 pour explorer un thème essentiel : la sexualité.
Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/juliette-katz-le-podkatz-tour.html »}]
One woman show
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