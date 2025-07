Junior Ballet de l’Opéra National de Paris Compiègne

Place à la nouvelle génération ! Les 24 talentueux danseurs du Junior Ballet de l’Opéra national de Paris s’emparent de quatre grandes pièces, nous offrant un instant de grâce hors du temps. Un spectacle éblouissant, plein de vitalité.

Berceau de la danse classique, l’Opéra national de Paris a toujours maintenu une tradition d’excellence, et ce depuis plus de trois siècles ! Avec la création de son Junior Ballet, c’est toute une nouvelle génération de jeunes talents venus du monde entier qui s’apprêtent à rayonner sur les planches.

La soirée commencera fort avec Allegro Brillante, l’une des pièces les plus joyeuses et complètes de George Balanchine, où le vocabulaire classique éclate dans toute sa grandeur en un minimum de temps et d’espace, interprétée sur le Concerto pour piano n° 3 de Tchaïkovski.

Puis, Cantate 51, un ballet intemporel orchestré par l’un des plus grands chorégraphes du XXe siècle Maurice Béjart. Guidé par la musique de Bach, ce programme envoûtant et angélique dessine le thème de l’Annonciation. S’ensuit Requiem for a Rose, une exploration des thèmes de la romance éphémère et de l’amour éternel, où la musique de Schubert accompagne les mouvements tourbillonnants de 13 danseurs, symboles de pétales de rose.

La soirée se terminera avec Mi Favorita, la création de José Martínez pour 18 danseurs un souffle dansé s’inspirant de nombreuses pièces de grands artistes, tels que Marius Petipa, William Forsythe, Rudolf Nureyev, Jiří Kylián, ou encore Fred Astaire… sans oublier Louis XIV Le Roy Soleil ! 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

