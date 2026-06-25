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Juranscène Sebbens Rue de l’Eglise Lacommande

jeudi 23 juillet 2026 · Rue de l'Eglise · Lacommande

Juranscène Sebbens Rue de l’Eglise Lacommande

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de l'Eglise
Adresse
Parvis Maison des Vignerons du Jurançon
Ville
64360 Lacommande
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lacommande

Juranscène Sebbens

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert, bar à Jurançon et restauration sur place.   .

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30  contact@vins-jurancon.fr

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English : Juranscène Sebbens

L’événement Juranscène Sebbens Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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