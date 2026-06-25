AGENDA · Lacommande
Juranscène Sebbens Rue de l’Eglise Lacommande
jeudi 23 juillet 2026 · Rue de l'Eglise · Lacommande
Informations pratiques
Lacommande
Juranscène Sebbens
Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert, bar à Jurançon et restauration sur place. .
Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr
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English : Juranscène Sebbens
L’événement Juranscène Sebbens Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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