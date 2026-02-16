Visite guidée L’ensemble hospitalier de Lacommande La Commanderie de Lacommande Lacommande

Visite guidée L’ensemble hospitalier de Lacommande

La Commanderie de Lacommande Bourg Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Fondée au 12ème siècle par Gaston IV le Croisé, découvrez l’ensemble hospitalier de Lacommande, un des rares exemples de commanderie encore en élevation. Visitez l’église Saint-Blaise et ses remarquables sculptures romanes et découvrez un des plus grands jardins-cimetière du Béarn. .

La Commanderie de Lacommande Bourg Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

