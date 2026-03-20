Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins Lacommande
Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins Lacommande mardi 14 juillet 2026.
Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins
La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Visitez la commanderie de Lacommande, alors hôpital de pèlerins lors d’une visite contée en immersion au Moyen Âge
Venez à la rencontre d’un jacquet qui rentre de son périple sur le chemin de Compostelle.
Être accompagnés d’un guide passionné se glissant dans la peau de son personnage qu’il incarne en costume d’époque pour une visite captivante. .
La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 93 49
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L’événement Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins Lacommande a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn