Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins

La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Visitez la commanderie de Lacommande, alors hôpital de pèlerins lors d’une visite contée en immersion au Moyen Âge

Venez à la rencontre d’un jacquet qui rentre de son périple sur le chemin de Compostelle.

Être accompagnés d’un guide passionné se glissant dans la peau de son personnage qu’il incarne en costume d’époque pour une visite captivante. .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 93 49

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English : Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins

L’événement Visite théâtralisée L’hôpital d’Aubertin, sur le chemin des pèlerins Lacommande a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn