Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande jeudi 16 juillet 2026.

Lacommande

Juranscène The Stompin’ Bones

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert, bar à Jurançon et restauration sur place. .

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr

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English : Juranscène The Stompin’ Bones

L’événement Juranscène The Stompin’ Bones Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn