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Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande

Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande

Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Rue de l'Eglise
Adresse
Parvis Maison des Vignerons du Jurançon
Ville
64360 Lacommande
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Lacommande

Juranscène The Stompin’ Bones

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert, bar à Jurançon et restauration sur place.   .

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30  contact@vins-jurancon.fr

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English : Juranscène The Stompin’ Bones

L’événement Juranscène The Stompin’ Bones Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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