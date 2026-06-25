Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande
Juranscène The Stompin’ Bones Rue de l’Eglise Lacommande jeudi 16 juillet 2026.
Lacommande
Juranscène The Stompin’ Bones
Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert, bar à Jurançon et restauration sur place. .
Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr
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English : Juranscène The Stompin’ Bones
L’événement Juranscène The Stompin’ Bones Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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