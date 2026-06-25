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Juranscène Versos Cubanos Rue de l’Eglise Lacommande

Juranscène Versos Cubanos Rue de l’Eglise Lacommande

Juranscène Versos Cubanos Rue de l’Eglise Lacommande jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Rue de l'Eglise
Adresse
Parvis Maison des Vignerons du Jurançon
Ville
64360 Lacommande
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Lacommande

Juranscène Versos Cubanos

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert, bar à Jurançon et restauration sur place.   .

Rue de l’Eglise Parvis Maison des Vignerons du Jurançon Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30  contact@vins-jurancon.fr

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English : Juranscène Versos Cubanos

L’événement Juranscène Versos Cubanos Lacommande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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