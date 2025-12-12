JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE – Essaion de Paris Paris

JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE Début : 2026-03-16 à 19:00. Tarif : – euros.

« L’homme n’est que poussière, c’est dire l’importance du plumeau.» Alexandre VialatteAu retour des obsèques de la grand-mère, un incident lourd de conséquences est le point de départ d’un engrenage vaudevillesque. Jusqu’à ce que la mort nous sépare est une comédie légère et profonde à la fois, sur notre rapport à la mort et les relations amoureuses et familiales…Tout public à partir de 8 ansAuteur : Rémi De VosMise en scène : Nikson PitaqajDistribution : Mirjana Kapor, Christopher Mampouya, Naïma GheribiDurée : 70 mnExtraits de presse : C’est complètement absurde mais follement drôle. Loin d’être un spectacle classique, Juqu’à ce que la mort nous sépare nous embarque dans une aventure rocambolesque. La comédie se communique à toute la salle. Une jolie surprise à découvrir. Jean-Noël Grando. La ProvenceEncore une histoire de famille parfaitement mise en scène par Nikson Pitaqaj. À noter : l’excellente prestation des trois comédiens qui occupent le plateau. Une comédie noire et cocasse bien sûr, que je recommande particulièrement au cours du Festival. Pier Patrick. RegArtsSi la trame du spectacle baigne dans la dramaturgie, le metteur en scène a su donner du croustillant grinçant et humoristique à ses trois personnages. La musique balkanique, qui sort tout droit de l’âme slave du metteur en scène, détend l’atmosphère et transforme un deuil en un exutoire familial. Violeta Assier-Lukic. Le DauphinéA la vie, à l’amore… L’ensemble est plaisant, léger sans pour autant être insipide, drôle et pourtant signifiant. Sobre et gai. Sombre et lumineux. Comme la vie…Karine Prost. Rue du Théâtre

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75