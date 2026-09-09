Informations pratiques

Troyes

Just Classik Festival 9e édition

Divers lieux Troyes & Aube Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-09

3 semaines de rendez-vous musicaux à travers lesquels vous pourrez découvrir des chefs-d’œuvre de la musique de chambre aux quatre coins du département de l’Aube et faire la rencontre d’artistes reconnus dans le monde entier dans une ambiance festive.



Venez (re)découvrir des artistes au talent exceptionnel !



Le Just Classik Festival 2026 c’est plus de 33 rendez-vous tout au long de 3 semaines d’événements !

>> Grands Concerts

>> Aube’Sessions

>> Baby concerts

>> Concert Expresso

>> Découvertes d’instruments

>> Rencontres

>> actions pédagogiques…



Autant de moments divers et variés qui permettent de faire (re)découvrir les plus belles pages de la musique, des petits aux plus grands ! .

Divers lieux Troyes & Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Just Classik Festival 9e édition Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne