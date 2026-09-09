Just Classik Festival 9e édition Troyes
mercredi 9 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Just Classik Festival 9e édition
Divers lieux Troyes & Aube Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-09
3 semaines de rendez-vous musicaux à travers lesquels vous pourrez découvrir des chefs-d’œuvre de la musique de chambre aux quatre coins du département de l’Aube et faire la rencontre d’artistes reconnus dans le monde entier dans une ambiance festive.
Venez (re)découvrir des artistes au talent exceptionnel !
Le Just Classik Festival 2026 c’est plus de 33 rendez-vous tout au long de 3 semaines d’événements !
>> Grands Concerts
>> Aube’Sessions
>> Baby concerts
>> Concert Expresso
>> Découvertes d’instruments
>> Rencontres
>> actions pédagogiques…
Autant de moments divers et variés qui permettent de faire (re)découvrir les plus belles pages de la musique, des petits aux plus grands ! .
Divers lieux Troyes & Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Just Classik Festival 9e édition Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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