Informations pratiques

Villenauxe-la-Grande

Just Classik Festival Baby Concert les premières émotions en musique

Salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Mardi 22 septembre 2026 À 9h30

Baby Concert les premières émotions en musique

Dans le cadre du Just Classik Festival, Villenauxe-la-Grande accueille un Baby Concert spécialement imaginé pour les tout-petits en partenariat avec la Médiathèque Départementale .

Interludes musicaux, découverte des instruments et petits ateliers sensoriels offriront aux enfants, dès l’âge de 3 mois, un moment poétique et ludique pour éveiller leur curiosité musicale tout en douceur.

Cette matinée s’adresse aux crèches, aux structures d’accueil de la petite enfance et aux assistantes maternelles accompagnées des enfants dont elles ont la garde.

Salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande

Gratuit

Une jolie première rencontre avec la musique vivante, adaptée au rythme et à la sensibilité des très jeunes enfants.

iNSCRIPTIONS à la bibliothèque municipale auprès de Marie Christine Clément

par mail bibliot.villenauxe@wanadoo.fr .

Salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est bibliot.villenauxe@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Just Classik Festival Baby Concert les premières émotions en musique Villenauxe-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise