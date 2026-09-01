Informations pratiques

Villenauxe-la-Grande

‘La dictée fait son grand retour’ à la salle Germaine Bernot de Villenauxe-la-grande

Villenauxe-la-Grande Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

SAMEDI 12 SEPTEMBRE / à 14h30

La Bibliothèque Municipale Gustave Flaubert vous donne rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité, du partage… et de l’orthographe !

À l’occasion de la rentrée, venez participer à une grande dictée intergénérationnelle, ouverte à tous. Que vous soyez passionné de littérature, amateur de défis ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette animation est faite pour vous. Pour l’occasion, Nicole Laher endossera le rôle de l’institutrice et vous fera revivre, avec humour et bienveillance, l’ambiance des dictées d’autrefois.

Horaires À 14h30

Renseignements & réservations bibliot.villenauxe@wanadoo.fr .

Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est bibliot.villenauxe@wanadoo.fr

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English :

L’événement ‘La dictée fait son grand retour’ à la salle Germaine Bernot de Villenauxe-la-grande Villenauxe-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise