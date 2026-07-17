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Juste avant la nuit, Le Galissard, Branoux-les-Taillades

vendredi 24 juillet 2026 · Le Galissard · Branoux-les-Taillades

Juste avant la nuit, Le Galissard, Branoux-les-Taillades

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Le Galissard
Adresse
Cité du Galissard, 30110 Branoux-les-Taillades
Ville
30110 Branoux-les-Taillades
Département
Gard
Tarif
Entrée libre

Juste avant la nuit Vendredi 24 juillet, 21h00 Le Galissard Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

La Compagnie 1057 Roses vous propose de les rejoindre pour déguster une lecture musicale théâtralisée, jouée par les comédiens Luc Sabot et Catherine Vasseur Tom Gareil vibraphoniste .
Des histoires pour petits et grands, tendres, cocasses ou poignantes mais toujours pleines d’humanité, à cette heure particulière de la tombée de la nuit.
Rejoignez-nous avec votre coussin, votre tapis ou votre chaise pliante !

Le Galissard Cité du Galissard, 30110 Branoux-les-Taillades Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie
Lectures musicales