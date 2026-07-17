Juste avant la nuit, Le Galissard, Branoux-les-Taillades
vendredi 24 juillet 2026 · Le Galissard · Branoux-les-Taillades
Informations pratiques
Juste avant la nuit Vendredi 24 juillet, 21h00 Le Galissard Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00
La Compagnie 1057 Roses vous propose de les rejoindre pour déguster une lecture musicale théâtralisée, jouée par les comédiens Luc Sabot et Catherine Vasseur Tom Gareil vibraphoniste .
Des histoires pour petits et grands, tendres, cocasses ou poignantes mais toujours pleines d’humanité, à cette heure particulière de la tombée de la nuit.
Rejoignez-nous avec votre coussin, votre tapis ou votre chaise pliante !
Le Galissard Cité du Galissard, 30110 Branoux-les-Taillades Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie
Lectures musicales