Juste avant la nuit, Le Galissard, Branoux-les-Taillades

Informations pratiques

Juste avant la nuit Vendredi 24 juillet, 21h00 Le Galissard Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

La Compagnie 1057 Roses vous propose de les rejoindre pour déguster une lecture musicale théâtralisée, jouée par les comédiens Luc Sabot et Catherine Vasseur Tom Gareil vibraphoniste .

Des histoires pour petits et grands, tendres, cocasses ou poignantes mais toujours pleines d’humanité, à cette heure particulière de la tombée de la nuit.

Rejoignez-nous avec votre coussin, votre tapis ou votre chaise pliante !

Le Galissard Cité du Galissard, 30110 Branoux-les-Taillades Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie

Lectures musicales