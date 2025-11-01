Juste Irena Maison dans la Vallée Avon

Juste Irena Mardi 2 juin 2026, 14h00, 20h30 Maison dans la Vallée Seine-et-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00 – 2026-06-02T15:20:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00 – 2026-06-02T21:50:00

De nos jours, une dame polonaise vit dans une maison de retraite. Elle a 94 ans, elle s’appelle Irena et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale. Elle et son réseau de femmes ont effectivement sauvé, au péril de leur vie, 2500 enfants juifs du Ghetto de Varsovie et de la déportation. Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le per-sonnage qu’elle était, de sa chambre, Irena convoque ses souvenirs et tisse de nouveau les bribes d’une pensée qui s’étiole, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable…Naviguant entre fiction et réalité historique, liant pas-sé et présent, ce spectacle polymorphe mêle acteurs de chair et marionnettes-objets. Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites. Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie !

« Les héros font des choses extraordinaires, ce que j’ai fait n’était pas extraordinaire, c’était normal. » Irena Sendler

Maison dans la Vallée 27 rue du Vieux Ru, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]

Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

Alejandro Guerrero