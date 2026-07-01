Juste Irena | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Juste Irena | Théâtre Dimanche 4 avril 2027, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 8 € à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-04T16:30:00+02:00 – 2027-04-04T17:50:00+02:00

Fin : 2027-04-04T16:30:00+02:00 – 2027-04-04T17:50:00+02:00

Sur scène, quatre comédiennes-manipulatrices mêlent marionnettes, théâtre d’ombres et jeu d’actrices pour donner vie à une intrigue puisée dans l’Histoire. Dans les années 1990, trois lycéennes du Kansas découvrent le destin d’Irena. Fascinées par son courage, elles partent sur ses traces pour révéler au monde cette héroïne oubliée. Entre fiction et réalité, le spectacle tisse avec ingéniosité un récit à trois temporalités : l’enquête des lycéennes, les années de guerre, et le présent, où Irena, 94 ans, convoque depuis sa chambre les fantômes de son passé.

Une œuvre pédagogique et émouvante, soutenue par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Incroyable et méconnue, voici l’histoire vraie d’Irena Sendlerowa, résistante polonaise, qui, avec son réseau, a sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alejandro Guerrero