J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville
J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville samedi 29 août 2026.
Mailly-la-Ville
J’vous ai apporté des chansons
Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert les airs de tous les temps pour tous. .
Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté amisdelachapelle@orange.fr
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English : J’vous ai apporté des chansons
L’événement J’vous ai apporté des chansons Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)