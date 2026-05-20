J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville

Mailly-la-Ville

J’vous ai apporté des chansons

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concert les airs de tous les temps pour tous. .

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté amisdelachapelle@orange.fr

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English : J’vous ai apporté des chansons

L’événement J’vous ai apporté des chansons Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)