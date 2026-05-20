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J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville

J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville

J’vous ai apporté des chansons Rue des Avillons Mailly-la-Ville samedi 29 août 2026.

Lieu : Rue des Avillons

Adresse : Chapelle d'Avigny

Ville : 89270 Mailly-la-Ville

Département : Yonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Mailly-la-Ville

J’vous ai apporté des chansons

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert les airs de tous les temps pour tous.   .

Rue des Avillons Chapelle d’Avigny Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   amisdelachapelle@orange.fr

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English : J’vous ai apporté des chansons

L’événement J’vous ai apporté des chansons Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)