J’y suis j’y reste

4 route de Chinon RD 8 Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22

La troupe des Strapontins de L’Ile-Bouchard est de retour avec une comédie de Jean Valmy et Raymond Vincy.

Six représentations pour rire, se détendre et partager !

Réservez vite votre place.

La troupe des Strapontins de L’Ile-Bouchard est de retour avec une comédie hilarante !

J’y suis, j’y reste est une pièce de théâtre de Raymond Vincy et Jean Valmy, créée au théâtre du Gymnase le 20 décembre 1950.

Une dame s’est fait dérober son sac à main contenant ses papiers d’identité. Dix ans plus tard, elle apprend que sa voleuse a épousé, en empruntant son propre nom, un jeune baron. Elle décide, alors, de se présenter au manoir de son “époux légal” pour lui dévoiler la vérité, semant la perturbation dans l’existence du baron. Finalement c’est un cardinal, en visite au château, qui trouvera une issue à cette situation.

Six représentations pour rire, se détendre et partager !

Réservez vite votre place. 9 .

4 route de Chinon RD 8 Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 69 15 04 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Strapontins troupe from L’Ile-Bouchard is back with Une heure de tranquillité , a comedy by Florian Zeller.

Six performances.

Reserve your seat now.

L’événement J’y suis j’y reste Panzoult a été mis à jour le 2026-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme