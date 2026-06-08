K-FISH MENU WEEK 2026 – 2e édition : Appel à candidatures auprès des restaurants lundi 8 juin 2026.

Cet événement a pour but de présenter de nouvelles saveurs aux consommateurs locaux en proposant des menus à base de produits de la mer coréens (huîtres, ormeaux, algues séchées, gâteaux de poisson), et d’explorer la possibilité d’intégrer ces produits de manière durable.

K-FISH MENU WEEk 2026 ; Crédits : ©SlogKMoment

ㅇ Calendrier de l’événement :

Période de candidature : Du 8 au 19 juin 2026 à 12h00

‣ Annonce des résultats : Le 22 juin 2026 à 12h00

‣ Période de préparation (commande/livraison des ingrédients) : Du 22 juin au 3 juillet 2026

Période de l’événement : Du 6 au 19 juillet 2026

ㅇ Modalités du programme :

Création et commercialisation de menus utilisant les produits de la mer désignés (huîtres, ormeaux, gim et eomuk) pendant la période de l’événement

Composition des menus :

➔ Sélectionner au moins un produit parmi les huîtres (cuites) ou les ormeaux, et au moins un produit parmi les algues séchées (gim) ou les gâteaux de poisson coréens (eomuk)

➔ Sélectionner un total de 2 à 4 produits (les doublons sont autorisés)

➔ Créer un menu pour chaque produit sélectionné

ㅇ Soutien financier et Avantages :

Prise en charge de 50% des achats de produits de la mer coréens (jusqu’à 500 €), les 50% restants à la charge du restaurant.

➔ Jusqu’à 500 € de prise en charge pour 1 000 € d’achat.

➔ Les restaurants participants doivent commander des ingrédients pour un montant équivalent à un double de la subvention.

ㅇ Prix des meilleurs restaurants participants :

1) Restaurants distingués sur la base de leurs performances

➔ Sélection basée sur le chiffre d’affaires ainsi que sur une évaluation interne.

➔ L’évaluation du chiffre d’affaires ne sera prise en compte que pour les restaurants ayant fourni des justificatifs objectifs de ventes (données POS, relevés de caisse ou autres documents équivalents).

2) Restaurants distingués pour la qualité de leurs menus

➔ Sélection basée sur les résultats d’une enquête de satisfaction auprès des clients.

ㅇInscription via Google Forms

Formulaire de candidature – K-FISH Menu Week

Les détails opérationnels seront communiqués séparément après la sélection. Les informations soumises serviront de référence pour l’évaluation et l’organisation de l’événement.

Nous espérons une forte participation de la part des restaurateurs intéressés.

À l’occasion de la 2e édition de la K-FISH Menu Week 2026, le Centre de soutien au commerce de Paris de la Fédération Nationale des Coopératives de Pêche de Corée recherche des restaurants souhaitant créer un menu signature à partir de produits de la mer coréens haut de gamme.

Du lundi 08 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

