Informations pratiques

Munchhausen

Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen

75 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-05

La traditionnelle Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan propose plusieurs repas et soirées conviviales avec des spécialités variées.

Le Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen vous invite à sa traditionnelle Kaawe, du 5 au 8 septembre.

Durant quatre jours, profitez d’une ambiance conviviale autour de nombreuses spécialités gourmandes à déguster sur place ou à emporter.

Au programme selon les jours pizzas, tartes flambées, hamburgers-frites, sanglier à la broche, rouleaux de veau farcis à l’ancienne, jambon braisé, gyros et bien d’autres spécialités. Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis. .

75 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr

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English :

The traditional Kaawe at the G%EEte d’Accueil in the Rh%E9nan region offers several meals and social gatherings featuring a variety of specialties.

L’événement Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen Munchhausen a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau