Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen Munchhausen
samedi 5 septembre 2026 · Munchhausen
Informations pratiques
Munchhausen
Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen
75 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-05
La traditionnelle Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan propose plusieurs repas et soirées conviviales avec des spécialités variées.
Le Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen vous invite à sa traditionnelle Kaawe, du 5 au 8 septembre.
Durant quatre jours, profitez d’une ambiance conviviale autour de nombreuses spécialités gourmandes à déguster sur place ou à emporter.
Au programme selon les jours pizzas, tartes flambées, hamburgers-frites, sanglier à la broche, rouleaux de veau farcis à l’ancienne, jambon braisé, gyros et bien d’autres spécialités. Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis. .
75 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr
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English :
The traditional Kaawe at the G%EEte d’Accueil in the Rh%E9nan region offers several meals and social gatherings featuring a variety of specialties.
L’événement Kaawe du Gîte d’Accueil au Pays Rhénan de Munchhausen Munchhausen a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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