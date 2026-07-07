Informations pratiques

Munchhausen

Messti dîner dansant

route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-05

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-05

Quatre jours de fête à l’occasion de la Kirwe avec attractions foraines. Le football club vous propose, samedi (sur réservation) un Rosbeef de boeuf spätzel salade, le tout servi dans une ambiance musicale festive et dansante animée par l’orchestre Halli Galli. Une petite restauration est prévue du dimanche au mardi (sous réserve)..

Quatre jours de fête à l’occasion de la Kirwe avec attractions foraines. Pour cette édition 2026 le football club vous propose, samedi (sur réservation) un Rosbeef de boeuf spätzel salade le tout servi dans une ambiance musicale festive et dansante animée par l’orchestre Halli Galli.

Une petite restauration est prévue du dimanche au mardi (sous réserve). .

route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 61 90 08 30 cindy.knaub.fcm@gmail.com

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English :

Four days of festivities to celebrate Kirwe, featuring carnival attractions. On Saturday (reservations required), the soccer club is offering roast beef, spätzle, and salad, all served in a festive atmosphere with music and dancing led by the Halli Galli band. Light refreshments will be available from Sunday through Tuesday (subject to availability).

L’événement Messti dîner dansant Munchhausen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg