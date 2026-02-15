Kabaret à la ferme Trois-Fonds

Kabaret à la ferme

14 Bête Trois-Fonds Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-07-03 2026-07-04 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22

Le Kabaret à la ferme, Jordan et Alexis vous invitent à la ferme familiale pour un spectacle inédit ! Vous aurez également la possibilité de déguster des produits de la ferme ! .

14 Bête Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 92 47 alexis.beaufils.23@gmail.com

