Kairos Session, Salle Pannonica, Nantes

Kairos Session Mercredi 17 juin, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00

Jazz et musiques improvisées

Kairos : n.m. concept grec : saisir l’instant.

Les Kairos Sessions sont une nouvelle proposition sur la scène nantaise « jazz et musiques improvisées ». Elles sont nées d’un désir du collectif Gros Caillou de pratiquer l’improvisation collective et l’expérimentation. L’idée est simple, une équipe constituée de sept musiciens du collectif s’installe au milieu du public et se lance. Du septet au solo, restant ouvert à tous les pas de côté esthétiques, aux rencontres, évidentes ou improbables, le collectif vous invite à partager l’expérience d’un moment unique.

Ouverture des portes à 20h – Début de la soirée à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Jazz et musiques improvisées Pannonica

© Hector de la Vallée