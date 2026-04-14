Kairos Session, Salle Pannonica, Nantes
Kairos Session, Salle Pannonica, Nantes mercredi 17 juin 2026.
Kairos Session Mercredi 17 juin, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique
Prix libre et conscient
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00
Jazz et musiques improvisées
Kairos : n.m. concept grec : saisir l’instant.
Les Kairos Sessions sont une nouvelle proposition sur la scène nantaise « jazz et musiques improvisées ». Elles sont nées d’un désir du collectif Gros Caillou de pratiquer l’improvisation collective et l’expérimentation. L’idée est simple, une équipe constituée de sept musiciens du collectif s’installe au milieu du public et se lance. Du septet au solo, restant ouvert à tous les pas de côté esthétiques, aux rencontres, évidentes ou improbables, le collectif vous invite à partager l’expérience d’un moment unique.
Ouverture des portes à 20h – Début de la soirée à 20h30
Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]
Jazz et musiques improvisées Pannonica
© Hector de la Vallée
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