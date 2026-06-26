Ouessant

Kalon Eusa Balade contes & légendes d’Ouessant

Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Prendre le temps de découvrir le patrimoine oral de l’île d’Ouessant…

Balade contes & légendes de l’Armor

A la nuit tombée, les légendes ouessantines rejaillissent. Lampaul nous dévoile les personnages féeriques insulaires. Une promenade tournée vers la mer (armor) d’où surgissent d’innombrables petits êtres parfois bénéfiques, bien souvent maléfiques…

Balade contes et légendes de l’Argoat

Les marécages, les bois, les sources et les fontaines d’Ouessant nous dévoilent leurs secrets et mystères dès le crépuscule. Nous partons pour l’intérieur de l’île (argoat) -même si nos bois sont plutôt de petits bosquets de saules, aulnes, châtaigniers…- où règnent une atmosphère paisible, sans vent, imprégnée d’eau douce. Dans les entrailles de l’île, vit un petit peuple féerique, bien à l’abri de la mer.

Réservation également possible à l’Office de Tourisme. .

Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 07 06 29 02

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English :

L’événement Kalon Eusa Balade contes & légendes d’Ouessant Ouessant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT OUESSANT