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Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève

Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève

Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève samedi 25 avril 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : CHF 15.-, sur réservation

Kamishibaï au fil de l’eau Samedi 25 avril, 14h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Le mini-club de lecture s’agrandit avec des rendez-vous hors format ! Viens créer ton kamishibaï en écho à notre célèbre Konrad Witz!
Avec David Telese, conteur, auteur et éditeur de Kamishibaï.
Pour les enfants dès 8 ans (sans les parents)
Durée : 2h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229276479165&gtmStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mini-club de lecture – Atelier

©David Telese

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