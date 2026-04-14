Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève

Kamishibaï au fil de l’eau Samedi 25 avril, 14h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Le mini-club de lecture s’agrandit avec des rendez-vous hors format ! Viens créer ton kamishibaï en écho à notre célèbre Konrad Witz!

Avec David Telese, conteur, auteur et éditeur de Kamishibaï.

Pour les enfants dès 8 ans (sans les parents)

Durée : 2h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229276479165>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Mini-club de lecture – Atelier

©David Telese