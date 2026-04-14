Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève
Kamishibaï au fil de l’eau, Musée d’art et d’histoire, Genève samedi 25 avril 2026.
Kamishibaï au fil de l’eau Samedi 25 avril, 14h30 Musée d’art et d’histoire
CHF 15.-, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Le mini-club de lecture s’agrandit avec des rendez-vous hors format ! Viens créer ton kamishibaï en écho à notre célèbre Konrad Witz!
Avec David Telese, conteur, auteur et éditeur de Kamishibaï.
Pour les enfants dès 8 ans (sans les parents)
Durée : 2h
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229276479165>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mini-club de lecture – Atelier
©David Telese
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