Kamishibaï Les claquettes d’or Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Kamishibaï Les claquettes d’or

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Les Claquettes d’Or est un conte traditionnel japonais présenté sous la forme d’un kamishibaï, un petit théâtre de papier où les illustrations défilent au rythme du récit.

Avec grâce, humour et sens du récit, Iromi Asai vous entraîne dans les aventures de Taro, un petit garçon joyeux qui adore faire le poirier. Mêlant narration, gestuelle et images, ce spectacle fait découvrir au public un art populaire japonais aussi poétique que captivant.

Née à Kobé, au bord de la mer intérieure du Japon, Iromi Asai vit aujourd’hui en Bretagne.

Les illustrations du spectacle sont signées Marielor Peltier. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Kamishibaï Les claquettes d’or Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS