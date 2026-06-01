Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes
Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes samedi 27 juin 2026.
Caulnes
Kaonia fête le Moulin des Prés
Moulin des prés Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez poser votre pierre sur le mur à remonter
Pique-nique possible dès 12h30
(tables et chaises non fournies)
Organisé par Kaonia .
Moulin des prés Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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