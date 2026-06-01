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Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes

Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes samedi 27 juin 2026.

Adresse : Moulin des prés

Ville : 22350 Caulnes

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Caulnes

Kaonia fête le Moulin des Prés

Moulin des prés Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez poser votre pierre sur le mur à remonter
Pique-nique possible dès 12h30
(tables et chaises non fournies)

Organisé par Kaonia   .

Moulin des prés Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Kaonia fête le Moulin des Prés Caulnes a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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