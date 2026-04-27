Kapital Stoup portes ouvertes La Roche-Jaudy
Kapital Stoup portes ouvertes La Roche-Jaudy samedi 9 mai 2026.
La Roche-Jaudy
Kapital Stoup portes ouvertes
La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le collectif Kapital Stoup organise une journée portes ouvertes des artisans de La Roche Derrien, ainsi qu’une matinée festive au bord du Jaudy. .
La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11
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English :
L’événement Kapital Stoup portes ouvertes La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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