La Roche-Jaudy

Kapital Stoup portes ouvertes

La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le collectif Kapital Stoup organise une journée portes ouvertes des artisans de La Roche Derrien, ainsi qu’une matinée festive au bord du Jaudy. .

La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11

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English :

L’événement Kapital Stoup portes ouvertes La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose