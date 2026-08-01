Karaoké amateur international Perrey Étretat
dimanche 9 août 2026 · Perrey · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Karaoké amateur international
Perrey 1 Place Victor Hugo Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La musique rassemble, peu importe l’âge, la langue ou le pays d’origine ! Venez participer au Karaoké Amateur International d’Étretat, un événement festif placé sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la diversité culturelle.
Que vous soyez chanteur confirmé, amateur passionné ou simplement curieux de monter sur scène pour le plaisir, cet événement est fait pour vous. En solo, en duo ou entre amis, laissez-vous porter par la musique et vivez un moment unique dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .
Perrey 1 Place Victor Hugo Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké amateur international
L’événement Karaoké amateur international Étretat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 4 août 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 5 août 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 6 août 2026
- Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat 6 août 2026
- Concert Choeur d’été Salle Adolphe Boissaye Étretat 6 août 2026