Karaoké amateur international Perrey Étretat

Informations pratiques

Étretat

Karaoké amateur international

Perrey 1 Place Victor Hugo Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La musique rassemble, peu importe l’âge, la langue ou le pays d’origine ! Venez participer au Karaoké Amateur International d’Étretat, un événement festif placé sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la diversité culturelle.

Que vous soyez chanteur confirmé, amateur passionné ou simplement curieux de monter sur scène pour le plaisir, cet événement est fait pour vous. En solo, en duo ou entre amis, laissez-vous porter par la musique et vivez un moment unique dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .

Perrey 1 Place Victor Hugo Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Karaoké amateur international

L’événement Karaoké amateur international Étretat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie