Karaoké au terrier Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

jeudi 17 septembre 2026 · Bar Le Terrier · Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Karaoké au terrier

Bar Le Terrier 20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Soirée karaoké.

Soirée karaoké. .

Bar Le Terrier 20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 50 70

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English : Karaoké au terrier

Karaoke night.

L’événement Karaoké au terrier Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne