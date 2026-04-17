Bretx

KARAOKÉ

BISTROT BRETXOIS Bretx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les beaux jours arrivent, et avec eux, la saison estivale du Bistrot Bretxois !

On vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké en live !

Le Bistrot Bretxois aura le plaisir d’accueillir à nouveau le duo originel des Pirates (venus à la soirée de Noël), pour animer ce premier karaoké en live !

Le principe reste le même qu’un karaoké, sauf que la bande son des chansons est jouée en live par les Pirates, et que les chansons sont issues de leur répertoire.

Accompagné par nos valeureux et enthousiastes chanteurs locaux, comme d’habitude, dans le partage et la bonne humeur !

On vous attend nombreux ! .

BISTROT BRETXOIS Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

The warm weather is here, and with it, the summer season at Le Bistrot Bretxois!

We look forward to seeing you for an evening of live karaoke!

L’événement KARAOKÉ Bretx a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE