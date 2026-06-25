Le Bourg-d’Hem

Karaoké chez O’zamis du lac

Le Bourg-d’Hem Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-08 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Envie de passer une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur ?

Rejoignez-nous O Z’Amis du Lac, au Bourg d’Hem, pour des soirées karaoké inoubliables animées par Selecta Dajah !

Vendredi 3 juillet

Mercredi 8 juillet

Jeudi 16 juillet

Jeudi 23 juillet

Jeudi 30 juillet

Jeudi 6 août

Jeudi 13 août

Jeudi 20 août

À partir de 19h

Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de chansons sous la douche, venez prendre le micro et partager un moment de détente dans une ambiance chaleureuse au bord du lac .

Le Bourg-d’Hem 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 90 02 02

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English : Karaoké chez O’zamis du lac

L’événement Karaoké chez O’zamis du lac Le Bourg-d’Hem a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays Dunois