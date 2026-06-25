Karaoké chez O’zamis du lac Le Bourg-d’Hem
Karaoké chez O’zamis du lac Le Bourg-d’Hem vendredi 3 juillet 2026.
Le Bourg-d’Hem
Karaoké chez O’zamis du lac
Le Bourg-d’Hem Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-08 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Envie de passer une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur ?
Rejoignez-nous O Z’Amis du Lac, au Bourg d’Hem, pour des soirées karaoké inoubliables animées par Selecta Dajah !
Vendredi 3 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 16 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 30 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 13 août
Jeudi 20 août
À partir de 19h
Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de chansons sous la douche, venez prendre le micro et partager un moment de détente dans une ambiance chaleureuse au bord du lac .
Le Bourg-d’Hem 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 90 02 02
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English : Karaoké chez O’zamis du lac
L’événement Karaoké chez O’zamis du lac Le Bourg-d’Hem a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays Dunois