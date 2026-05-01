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Karaoké Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals

Karaoké Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 place George Brassens

Ville : 26240 Saint-Barthélemy-de-Vals

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Barthélemy-de-Vals

Karaoké

Salle des fêtes 1 place George Brassens Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le sou des écoles propose une soirée karaoké !
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Salle des fêtes 1 place George Brassens Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   soudesecoles26240@gmail.com

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English :

The Sou des Ecoles organizes an evening of karaoke!

L’événement Karaoké Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche