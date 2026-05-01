Karaoké Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals
Karaoké Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals vendredi 22 mai 2026.
Saint-Barthélemy-de-Vals
Karaoké
Salle des fêtes 1 place George Brassens Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le sou des écoles propose une soirée karaoké !
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Salle des fêtes 1 place George Brassens Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoles26240@gmail.com
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English :
The Sou des Ecoles organizes an evening of karaoke!
L’événement Karaoké Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche