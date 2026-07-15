AGENDA · Saint-Pardoux-la-Rivière
Karaoké avenue Léon Sireyjol Saint-Pardoux-la-Rivière
samedi 8 août 2026 · avenue Léon Sireyjol · Saint-Pardoux-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Pardoux-la-Rivière
Karaoké
avenue Léon Sireyjol Restaurant L’Italien Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
.
avenue Léon Sireyjol Restaurant L’Italien Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 91 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké
L’événement Karaoké Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne)
- Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Saint-Pardoux-la-Rivière 1 août 2026
- Festival de l’été en Périgord Vert concert Saint-Pardoux-la-Rivière 3 août 2026
- Festival de l’été en Périgord Vert concert Saint-Pardoux-la-Rivière 10 août 2026
- Festival de l’été en Périgord Vert Concert Saint-Pardoux-la-Rivière 17 août 2026
- Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière 28 août 2026