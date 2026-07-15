UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pardoux-la-Rivière

Karaoké avenue Léon Sireyjol Saint-Pardoux-la-Rivière

samedi 8 août 2026 · avenue Léon Sireyjol · Saint-Pardoux-la-Rivière

Karaoké avenue Léon Sireyjol Saint-Pardoux-la-Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
avenue Léon Sireyjol
Adresse
Restaurant L'Italien
Ville
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Pardoux-la-Rivière

Karaoké

avenue Léon Sireyjol Restaurant L’Italien Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

  .

avenue Léon Sireyjol Restaurant L’Italien Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 91 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké

L’événement Karaoké Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne)